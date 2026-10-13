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Manisa'da Saruhanlı kırsalında izinsiz define arayan beş kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri 5 kişiyi dedektör ve alan tarama cihazlarıyla define ararken suçüstü yakaladı; cihazlara el konuldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa'da Saruhanlı kırsalında izinsiz define arayan beş kişi suçüstü yakalandı

Olay yeri ve operasyonun yürütülmesi:

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması sonucu, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarısığırlı Mahallesi mevkiinde arazide izinsiz kazı ve arama faaliyetinde bulunulduğu tespit edildi. Ekiplerin bölgeye intikali sırasında, alanda define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler ve hukuki süreç:

Operasyon kapsamında savcılık talimatıyla el konulan malzemeler arasında 3 alan tarama cihazı, 2 dedektör ve 7 bakır boru yer aldı. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Manisa Valiliği, işlemin Anadolu kültürel mirasının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti ve benzer denetimlerin süreceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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