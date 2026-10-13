Sinop'un Boyabat ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki kadın ormanlık alanda sağ kurtarıldı

kayıp ihbarı ve arama süreci:

Dodurga köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Fadime Karagöz ile ilgili olarak, 11 Ekim Pazar günü saat 17.40 itibarıyla haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütüldü.

katılan ekipler ve yürütülen çalışmalar:

Çalışmalara Sinop ve Samsun jandarma ekipleri, Sinop, Kastamonu ve Samsun AFAD ekipleri ile Boyabat Belediyesi ekipleri katıldı. Operasyonda toplam 140 personel, 28 araç, 6 dron ve 1 iz takip köpeği görev aldı.

bulunduğu an ve sağlık durumu:

Ekipler, 13 Ekim Salı günü saat 11.40'ta, Dodurga köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Karagöz'e ulaştı. Bilincinin açık olduğu bildirilen Karagöz, UMKE ekiplerince yapılan ilk kontrollerin ardından güvenli şekilde tahliye edildi. Karagöz, gerekli tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BOYABAT İLÇESİNDE KAYBOLAN 71 YAŞINDAKİ FADİME KARAGÖZ, YAKLAŞIK 2 GÜN SÜREN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUCU ORMANLIK ALANDA SAĞ OLARAK BULUNDU.