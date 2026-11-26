Tavas'ta kurt popülasyonu çiftçinin sürüsünü vurdu: 10 küçükbaş telef, 5 kayıp

Denizli'nin Tavas ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Musa Yolcuoğlu'na ait sürüye kurtların saldırması sonucu ağır kayıplar yaşandı. Olayda 10 küçükbaş telef olurken, 5 hayvan kayboldu ve 3 hayvan yaralandı.

Yaşanan saldırı üreticiye ekonomik olarak ciddi zarar verdi; yapılan ilk tespitlere göre zararın yaklaşık 300 bin lira olduğu bildirildi. Bölgedeki diğer yetiştiriciler de benzer kaygıları paylaştı.

Saldırının yerel etkileri:

Kırsal mahallelerde sürülerini otlatan çobanlar, kurt tehdidi nedeniyle günlük çalışmalarda tedirginlik yaşıyor. Olay, küçükbaş yetiştiriciliğinin işletme maliyetlerini ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyebilecek bir risk olarak öne çıkıyor. Üreticiler, can ve mal güvenliğinin sağlanması için acil önlem talep ediyor.

Birlikten çağrı: sürek avı talebi:

Denizli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak, kurt popülasyonuna karşı devlet kontrolünde ve izinli sürek avı yapılmasını istedi. Özdemir, gerekli önlemler alınmadığı takdirde bölgedeki keçi ve koyun yetiştiriciliğinin daha fazla zarar göreceğini vurguladı.

Yetkililerin konuya çözüm bulması yönündeki talepler, hem ekonomik kayıpların telafisi hem de köylülerin güvenliğinin sağlanması açısından öncelik kazanıyor. Bölgedeki üreticiler, benzer olayların tekrar yaşanmaması için koordineli bir planlama bekliyor.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE KURTLARIN SÜRÜYE SALDIRMASI SONUCU 10 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU, 5 HAYVAN KAYBOLDU, 3 HAYVAN İSE YARALANDI. YAKLAŞIK 300 BİN LİRA MADDİ ZARAR OLUŞURKEN, DENİZLİ DAMIZLIK KOYUN YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI KADİR ÖZDEMİR, KURT SALDIRILARINA KARŞI DEVLET KONTROLÜNDE VE İZİNLİ SÜREK AVI YAPILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.