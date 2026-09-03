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Düzce'nin çelik mirası: bıçakçılık geleneği yaşatılıyor

Vali Mehmet Makas, bıçakçılık geleneğinin sürdürülmesi için Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcıları ustalarla görüşerek esnafa destek sözü verdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'nin çelik mirası: bıçakçılık geleneği yaşatılıyor

Düzce'de geleneksel bıçakçılık yerinde değerlendirildi

Düzce Valisi Mehmet Makas, kentin kültürel zenginliklerinden biri olarak kabul edilen bıçakçılık geleneğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip ustalarla bir araya gelinerek mesleğin güncel durumu ve sürdürülebilirliği konuşuldu.

ustalarla birebir görüşmeler:

Vali Makas, bıçakçılık ustaları Servet Altınışık ve Alper Tüfekçi ile Kültür Mahallesi ve Camikebir Mahallesi'ndeki atölyelerinde buluştu. Ustaların uyguladığı teknikler, eğitim ihtiyaçları ve genç kuşaklara aktarım yöntemleri üzerine bilgi alan Makas, emekleri ve kültürel mirasa yaptıkları katkılar için teşekkür etti.

Toplantılarda, geleneksel üretimin korunmasının sadece kültürel bir görev değil aynı zamanda yerel ekonomi için de değer teşkil ettiği vurgulandı. Ustaların deneyimlerinin belgelemeye ve gençlere öğretilmeye devam etmesi gerektiği belirtildi.

esnafla sohbet ve beklentiler:

Program kapsamında iş hanı ve çarşı esnafı da ziyaret edildi. Makas, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi ve Düzce’nin ticari hayatına katkı sunan esnafa çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmelerde, geleneksel el sanatlarının korunması için yerel destek mekanizmalarının güçlendirilmesi önerileri öne çıktı.

Vali Makas, ziyaretlerin ardından ustalara çalışmalarında kolaylıklar ve bereketli kazançlar temennisinde bulunurken, bu tür adımların kentin somut olmayan kültürel mirasının sürdürülmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Ziyaretler, esnaf ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerle devam etti.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI UNVANINA SAHİP BIÇAKÇILIK...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI UNVANINA SAHİP BIÇAKÇILIK USTALARI SERVET ALTINIŞIK VE ALPER TÜFEKÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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