Tavşanlı'nın Kuyumcu'su Bigadiç'te başaltı şampiyonu oldu

yarışta kritik anlar:

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen geleneksel Rahvan At Yarışları, ülkenin farklı bölgelerinden gelen at ve yarışmacıların çekişmeli mücadelelerine sahne oldu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini temsil eden 'Kuyumcu' isimli at, Başaltı kategorisinde parkuru önde tamamlayarak birinciliği elde etti ve ilçeye önemli bir başarı kazandırdı.

Start anından finişe kadar temposunu koruyan 'Kuyumcu', zorlu rakipleri geride bırakırken sahada etkileyici bir performans gösterdi. Organizasyonun ardından atın elde ettiği derece, izleyiciler ve yarış ekibi tarafından büyük alkış aldı ve Türk bayrağı göndere çekilerek kutlamalar yapıldı.

sahip ve ekip açıklamaları:

Atın sahibi İzzetcan Bilge, yarış sonrası yaptığı açıklamada başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bilge, hazırlık sürecinde emeği geçen Gökhan Ayfer Bulut ile jokey Onur Demir'e teşekkür ederek, elde edilen birinciliğin kendileri için büyük değer taşıdığını belirtti.

Yarıştaki bu başarı, Tavşanlı'daki rahvan geleneğinin canlılığını göstermesi ve bölgedeki at yetiştiriciliği çalışmalarına moral sağlaması açısından önem taşıyor. 'Kuyumcu''nun performansı, ilçeye hem sportif hem de toplumsal açıdan gurur getirdi.

TAVŞANLILI "KUYUMCU" RAHVAN AT YARIŞLARINDA ŞAMPİYON OLDU