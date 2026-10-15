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TBB başkan vekili Ayşe Ünlüce seçildi

Ankara'daki TBB meclis toplantısında Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, dördüncü turda 417 oyla Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekili oldu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Elif Demir

TBB başkan vekili Ayşe Ünlüce seçildi

TBB başkan vekili Ayşe Ünlüce seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) meclisi, Ankara Valiliğinin çağrısı doğrultusunda Başkan Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanarak başkan vekili seçimi yaptı. Toplantı, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 22 nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 inci maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Seçim süreci ve oy dağılımı:

Seçimde adaylar Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. Resmi kayıtlara göre seçim, 863 üyenin katılımıyla başlatıldı ve ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisine denk gelen 576 oy arandı.

İlk turda Ünlüce 409 oy, Büyükakın 369 oy aldı; 4 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Ünlüce 403, Büyükakın 385 oy alırken 2 oy geçersiz kabul edildi. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 433 oy aranmasına rağmen bu rakama ulaşılamadı; üçüncü turda toplam 769 oy kullanıldı, Ünlüce 406, Büyükakın 363 oy aldı ve 6 oy geçersiz sayıldı.

Üç tur sonucunda başkan vekili seçilememesi üzerine dördüncü tura geçildi. Dördüncü turda toplam 790 oy kullanıldı ve Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 417 oy alarak TBB Başkan Vekili seçildi; rakibi Büyükakın ise 369 oy aldı ve 4 oy geçersiz sayıldı.

Ünlüce'nin konuşması ve vaatleri:

TBB Başkan Vekili seçilen Ayşe Ünlüce, seçimin ardından yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vahap Seçer'e vekalet etmek üzere bu göreve seçildiğini belirtti. Seçer'in özgürlüğüne kavuşup görevi kendisine teslim edinceye kadar belediyelere karşı eşit ve adil bir şekilde hareket edeceğine dair söz verdi ve bu taahhüdü güçlü bir biçimde vurguladı.

Ünlüce, konuşmasını uzun tutmayacağını söyleyerek haftaya yapılacak olağan genel kurulda düşüncelerinin büyük bölümünü paylaşacağını belirtti. Seçimin adil, demokratik ve hukuka uygun geçmesine katkı sağlayan divana ve diğer aday Tahir Büyükakın'a teşekkür etti; Büyükakın ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde birlikte çalışma geçmişine atıfta bulunarak aralarındaki mutabakatı hatırlattı.

Seçimin dört turda tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak göreve başladı.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇMEK ÜZERE TOPLANTI. TOPLANTIDA TBB...

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇMEK ÜZERE TOPLANTI. TOPLANTIDA TBB BAŞKAN VEKİLİ ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE OLDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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