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Zonguldak'ta kuvvetli yağış önlemi: eğitim bir gün durdu, bazı personele izin

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle 16 Ekim Cuma yüz yüze eğitime ara verildiğini ve bazı kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Zonguldak'ta kuvvetli yağış önlemi: eğitim bir gün durdu, bazı personele izin

Zonguldak valiliğinin açıklaması

Zonguldak Valiliği, kentte devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitime ara verileceğini ilan etti. Karar, olumsuz hava şartlarının yol açabileceği risklere karşı önleyici tedbir niteliği taşıyor.

Eğitimde uygulama:

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları dikkate alınarak, resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Kamu personeline idari izin düzenlemesi:

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel aynı gün idari izinli sayılacak. Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tedbirli davranmaları ve yetkili kurumların yapılacak duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.

ZONGULDAK VALİLİĞİ, KENTTE DEVAM EDEN KUVVETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE 16 EKİM CUMA GÜNÜ YÜZ YÜZE...

ZONGULDAK VALİLİĞİ, KENTTE DEVAM EDEN KUVVETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE 16 EKİM CUMA GÜNÜ YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI. KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN HAMİLE, ENGELLİ VE 8 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN KADIN PERSONEL DE AYNI GÜN İDARİ İZİNLİ OLACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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