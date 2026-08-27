Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2107 +0,03%
Bist 14.621,30 +0,07%
Altın Gram 7.200,60 +0,00%
EUR/USD 1,1658 +0,00%
Brent Petrol 85,77 -1,35%
--°

Tecde Mahallesi'nde parkta çıkan çatışmada dört kişi yaralandı

Yeşilyurt Tecde Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada dört kişi yaralandı; olay yerinde bir tabanca ve boş kovanlar bulundu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tecde Mahallesi'nde parkta çıkan çatışmada dört kişi yaralandı

Olay yeri ve zaman

Olay, 21.45 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Hayrat Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, M.M.S. ile E.K. ve K.Y. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralılar ve müdahale:

Çatışmada M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. Yaralılar, yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri incelemesi ve gözaltılar:

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan tespit etti. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı; soruşturma ve inceleme işlemleri sürüyor.

MALATYA&#039;DA BİR PARKTA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI.

MALATYA'DA BİR PARKTA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tosya'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını 400 dönümü etkiledi
images

Eyüpsultan'da çıkmaz sokağa kamyon dolusu atık döküldü
images

Gece driftleri mahalleyi uyutmuyor: Denizli Sümer Mahallesi'nde sakinler isyanda
images

Panikle frene bastı, Manavgat kavşağında motorlu bisiklet sürüklendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tosya'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını 400 dönümü etkiledi

Yaylanın 250-300 yıllık gölgesi: Elbistan'daki dev kavak ağacı

Kuduz farkındalığı için köyde bilgilendirme çalışması

Çamlıdere Benli yaylasında Sinsin ateşi ve seymen geleneği canlandı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı