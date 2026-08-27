Tecde Mahallesi'nde parkta çıkan çatışmada dört kişi yaralandı

Olay yeri ve zaman

Olay, 21.45 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Hayrat Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, M.M.S. ile E.K. ve K.Y. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralılar ve müdahale:

Çatışmada M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. Yaralılar, yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri incelemesi ve gözaltılar:

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan tespit etti. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı; soruşturma ve inceleme işlemleri sürüyor.

MALATYA'DA BİR PARKTA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI.