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Sandıklı'nın lastikçisi Vesile Akın son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Lastikçi Vesile Nine' olarak tanınan Vesile Akın, çoklu organ yetmezliği sonucu 84 yaşında vefat etti; cenazesi Merkez Camii'de kılınacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sandıklı'nın lastikçisi Vesile Akın son yolculuğuna uğurlandı

Hayatı ve meslek yaşamı:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uzun yıllar lastik tamirciliği yaparak tanınan Vesile Akın, 84 yaşında hayatını kaybetti. İlçede halk arasında "Lastikçi Vesile Nine" olarak anılan Akın, mesleğini sürdürerek toplum içinde fark edilir bir isim oldu.

Oğlu Ali Akın askere gittikten sonra dükkanın kapanmaması için lastik tamirciliğini öğrenen Vesile Akın, bu tercihiyle hem ailenin gelirine katkı sağladı hem de Sandıklı'da uzun yıllar hizmet verdi.

Sağlık durumu ve vefatı:

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki kadın, ilçede tanınan bir sima olarak ardında anılar bıraktı.

Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Vesile Akın'ın vefatı sonrası yakınları ve komşuları taziye ziyaretlerinde bulundu; merhumeye duyulan saygı ve üzüntü öne çıktı.

Cenaze bilgileri:

Vesile Akın'ın cenazesinin, Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. Aile, defin işlemleri ve tören detaylarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptı.

Sandıklı'da yıllarca hizmet vermiş bir isim olan Vesile Akın'ın vefatı, ilçede hatırlanan bir dönemin kapanışına işaret ediyor; sevenleri ve komşuları tarafından anılmaya devam edeceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN SANDIKLI İLÇESİNDE YILLARCA LASTİK TAMİRCİLİĞİ YAPARAK TANINAN 84 YAŞINDAKİ...

AFYONKARAHİSAR'IN SANDIKLI İLÇESİNDE YILLARCA LASTİK TAMİRCİLİĞİ YAPARAK TANINAN 84 YAŞINDAKİ VESİLE AKIN, ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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