Tekağaç yakınlarında iki otomobil çarpıştı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Besni'de iki otomobilin çarpışmasıyla 8 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesi Tekağaç köyü yakınında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu toplam 8 kişi yaralandı. Olayda her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan yolcular yaralanarak sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye götürüldü.

Kaza yeri ve çarpışma detayları:

Kaza, Besni-Tekağaç mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, M.B. idaresindeki 02 FD 673 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki 02 KK 952 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler M.B. ve A.T. ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ARALARINDA SÜRÜCÜLERİN DE BULUNDUĞU 8 KİŞİ YARALANDI.