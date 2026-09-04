Dolar 48,4363 +0,05%
Euro 56,2473 -0,10%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.951,62 -1,67%
EUR/USD 1,1617 -0,12%
Brent Petrol 95,68 +0,17%
--°

İzmit'te kaçakçılığa operasyon: 21 bin 500 içi tütün doldurulmuş makaron yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmit'te düzenlediği operasyonda iki iş yerinde toplam 21 bin 500 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 20:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmit'te kaçakçılığa operasyon: 21 bin 500 içi tütün doldurulmuş makaron yakalandı

Operasyonun detayları:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında İzmit ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerine operasyon düzenledi. Ekiplerin aramaları planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzeme:

Aramalarda toplam 21 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin sayısı, iş yerlerinde ticari amaçlı depolama ve dağıtım şüphesini güçlendiriyor.

soruşturma ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında 2 iş yeri incelenirken, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği ve ele geçirilen makaronlarla ilgili inceleme ve tutanak işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE 2 İŞ YERİNE YAPILAN OPERASYONDA 21 BİN 500 ADET İÇİ TÜTÜN DOLDURULMUŞ...

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE 2 İŞ YERİNE YAPILAN OPERASYONDA 21 BİN 500 ADET İÇİ TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekağaç yakınlarında iki otomobil çarpıştı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
images

Kayıp Halil için 12 gündür süren arama Kütahya'da farklı alanlarda devam ediyor
images

Antalya'da Interpol takibiyle kırmızı bültenli Rus şüpheli yakalandı
images

Kayseri'de 'Şirinler' operasyonu: beş ilde eş zamanlı baskınlarla 32 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afyonkarahisar’da MXGP Türkiye 2026 açılışıyla motokros dünyası buluştu

Mirası sofrada yaşatan festival Muğla'da başladı

Eflani Abakolu'da dolu tarım arazilerini beyaza bürüdü

Erzurumspor'u yönetmeye aday olanlar kongreye gelsin

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı