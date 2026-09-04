İzmit'te kaçakçılığa operasyon: 21 bin 500 içi tütün doldurulmuş makaron yakalandı

Operasyonun detayları:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında İzmit ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerine operasyon düzenledi. Ekiplerin aramaları planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzeme:

Aramalarda toplam 21 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin sayısı, iş yerlerinde ticari amaçlı depolama ve dağıtım şüphesini güçlendiriyor.

soruşturma ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında 2 iş yeri incelenirken, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği ve ele geçirilen makaronlarla ilgili inceleme ve tutanak işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE 2 İŞ YERİNE YAPILAN OPERASYONDA 21 BİN 500 ADET İÇİ TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.