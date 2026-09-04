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Ankara'da Battalgazi'de yolun karşısına geçerken çarpılan yaya Muhittin Saat yaşamını yitirdi

Ankara Altındağ'da Battalgazi Mahallesi'nde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 67 yaşındaki Muhittin Saat yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara'da Battalgazi'de yolun karşısına geçerken çarpılan yaya Muhittin Saat yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Kaza, Battalgazi Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü O.Ö. (23) idaresindeki 06 VOK 74 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Muhittin Saat (67)'e çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Muhittin Saat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve görüntüler:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak değerlendirilmek üzere inceleniyor.

Ankara&#039;da yolun karşına geçen yayaya otomobil böyle çarptı: 1 ölü

Ankara'da yolun karşına geçen yayaya otomobil böyle çarptı: 1 ölü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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