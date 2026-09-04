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Kayıp Halil için 12 gündür süren arama Kütahya'da farklı alanlarda devam ediyor

23 Ağustos'tan sonra kaybolan 24 yaşındaki Halil Göz'ün bulunması için polis ve AFAD, ormanlık, mezarlık ve mermer ocağı çevresinde 12 gündür arama yapıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:52

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayıp Halil için 12 gündür süren arama Kütahya'da farklı alanlarda devam ediyor

Kayıp Halil için 12 gündür süren arama Kütahya'da farklı alanlarda devam ediyor

Kütahya'da 23 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Halil Göz için başlatılan çalışmalar 12. gününe girdi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden ayrıldıktan sonra ulaşılmayan gencin bulunması amacıyla güvenlik güçleri geniş bir coğrafyada tarama yürütüyor.

Arama alanları:

Ekipler, öncelikle Evliya Çelebi Mahallesi ve çevresindeki ormanlık alanları ile Evliya Çelebi Mezarlığı'nı didik didik inceliyor. Ayrıca Ok Meydanı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeler ve Kütahya Hisar Kalesi'nin alt kısmındaki yamaçlar da kontrol ediliyor. Aramalarda su kuyuları, yoğun çalılıklar, mermer ocağı çevresi ve ulaşılması zor arazi parçaları tek tek taranıyor.

Kullanılan yöntemler:

Karadan sürdürülen çalışmalara, havadan dronlar ile yapılan taramalar eşlik ediyor. Polis ve AFAD ekipleri koordineli şekilde geniş bölgeleri havadan ve karadan tarıyor; ekipler, belirlenen güzergahları sistematik olarak inceleyerek herhangi bir ize rastlamadı. Ulaşılamayan veya zorlu arazilerde ekiplerin erişim çabaları sürüyor.

Şu ana kadar kayıp gençle ilgili somut bir bulgu elde edilememesi nedeniyle aramalar farklı noktalarda ve farklı yöntemlerle devam ediyor. Yetkililer, ihbar ve bilgi paylaşımına açık olduklarını belirterek, vatandaşlardan gelen olası bilgilerin araştırmaya yön verdiğini ifade ediyor.

KÜTAHYA’DA 12 GÜNDÜR KAYIP OLAN HALİL İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

KÜTAHYA’DA 12 GÜNDÜR KAYIP OLAN HALİL İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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