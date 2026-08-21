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Tekirdağ kıyılarında yunusların tekneyle yarışan gösterisi

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında denize açılan vatandaşların teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasına renkli anlar yansıttı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ kıyılarında yunusların tekneyle yarışan gösterisi

Tekirdağ açıklarında yunus sürprizi

Marmara Denizi'nde dün akşamüstü denize açılan vatandaşların teknesi beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Teknenin önünde ve çevresinde beliriveren yunus balıkları, bir süre tekneye eşlik ederek ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

tekneyle yarışan anlar:

Yunus balıkları zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden dalış yaptı ve teknenin hızına eşlik eden hareketlerle adeta yarışır gibi ilerledi. Görüntülerde yunusların teknenin önünde ve yanında yüzerek kısa süreli bir gösteri sunduğu gözlendi.

kaydedilen görüntüler ve vatandaşların tepkisi:

O anları gören vatandaşlardan biri, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayda yansıyan sahnelerde yunusların tekneyle uyumlu yüzüşü ve ardından tekrar gözden kaybolmaları yer alıyor. İzleyenler, bu tür sürpriz karşılaşmaların nadir ve unutulmaz olduğunu belirtti.

Bir süre tekneyle birlikte ilerleyen yunusların daha sonra deniz içinde kaybolmasıyla olay son buldu. Görüntüler, bölgedeki deniz yaşamına dair canlı ve doğal bir kesit sundu.

TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA DÜN AKŞAMÜSTÜ DENİZE AÇILAN VATANDAŞLARIN TEKNESİNE YUNUS BALIKLARI EŞLİK...

TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA DÜN AKŞAMÜSTÜ DENİZE AÇILAN VATANDAŞLARIN TEKNESİNE YUNUS BALIKLARI EŞLİK ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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