Meclis gündeminde kadın temsiliyetinin öne çıkması:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri, bakanlık yönetiminde ilk kez bir kadın bakan yardımcısının görev yapıyor olmasını öne çıkardı. 17 Kasım'daki oturumda İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'den vekiller, atamanın kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti ve kadınların iç güvenlik bürokrasisinde daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Parti temsilcilerinin değerlendirmeleri:

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, konuşmasında Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valiliği dönemine atıfta bulunarak görev sürecindeki performansını takdir etti ve Yiğitbaşı'nın komisyon sıralarında bulunmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da atamayı olumlu karşıladığını belirtti ve "Diliyorum ki sayıları artar" sözleriyle yönetim kadrolarında daha fazla kadın görmek istediklerinin altını çizdi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise üst düzey kamu yönetiminde kadın temsilinin önemine dikkat çekti. Karaca, TBMM'deki 12 bütçe görüşmesine katıldığını ve bu süreçte yalnızca Aile ve İçişleri Bakanlıklarında kadın bakan yardımcıları ile karşılaştıklarını söyleyerek Yiğitbaşı'nın varlığından ümitle söz etti.

Atamanın sembolik ve pratik boyutları:

Milletvekillerinin ortak mesajı, atamanın hem sembolik bir anlam taşıdığı hem de iç güvenlik bürokrasisinde çeşitlilik ve kapsayıcılık açısından olumlu bir adım olduğuydu. Muhalefet temsilcileri, kadın yöneticilerin artmasının idari karar alma süreçlerine farklı bakış açıları katacağını ve kurum içi temsil dengesini güçlendireceğini belirtti.

Komisyon oturumunda dile getirilen bu değerlendirmeler, Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valiliği geçmişiyle de ilişkilendirilerek, atamanın hem liyakat hem de temsiliyet açısından tartışıldığını gösterdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ İLK KADIN BAKAN YARDIMCISI KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NIN GÖREV YAPMASINDAN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE GETİREN İYİ PARTİ, DEM PARTİ VE CHP MİLLETVEKİLLERİ, KADINLARIN İÇ GÜVENLİK BÜROKRASİSİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLARAK DAHA FAZLA YER ALMASININ ÖNEMİNE İLİŞKİN MESAJLAR VERDİ.