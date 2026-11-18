Edirne’de yavruları alınan anne köpeğin iğneyle uyutulduğu iddiası

Edirne İstasyon Mahallesi'nde, belediye ekiplerinin 3 yavru köpeği araçla götürdüğü sırada annelerinin ise anestezik bir iğneyle uyutulduğu öne sürüldü. Yavrularından ayrılan anne köpek, gece saatlerinde bir su birikintisinin içinde hareketsiz ve bitkin halde bulundu.

Olayı fark eden güvenlik görevlisinin anlatımı:

Güvenlik görevlisi Cumhur Kes, cumartesi gecesi kapıları kapatırken dışarıdan ağlama sesi duyduğunu ve fenerle baktığında köpeği su birikintisinin içinde yerde yatar vaziyette gördüğünü anlattı. 'Çok korkunç şekilde inliyordu' diyen Kes, durumu önce belediyeye bildirdiğini; ancak ekip gelmeyince bir arkadaşının yardımıyla köpeği daha uygun bir ortama alıp üzerini silerek ısıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Kes, ilk anda köpeğe dokunmakta tereddüt ettiğini; yaralanma mı, zehirlenme mi yoksa kötü muamele mi olduğunu bilmediği için yanlış müdahaleden kaçındığını belirtti.

Belediye ihbarı, veteriner görüşü ve kurtarma çabaları:

Yapılan telefon görüşmesinde belediyenin yönlendirileceği söylense de ekip gelmedi. Bunun üzerine müdahale edenler, köpeği ısıttı ve bir veteriner hekimle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Veterinerin değerlendirmesine göre köpeğe anestezik ya da anestezik nitelikte bir maddeyle müdahale edilmiş olabileceği belirtildi; zira zehirlenme durumunda görülebilecek ağız köpüğü gibi belirtiler gözlemlenmediği ifade edildi.

Kes, köpeğin sabaha karşı güçlükle kendine geldiğini ve eğer fark edilip müdahale edilmeseydi yaşamını yitirebileceğini vurguladı. 'Anestezik iğneyle müdahale edilen bir canlının kesinlikle terk edilmemesi gerekiyor. Onun da bir yaşam hakkı var' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Olayda, belediye ekiplerinin 3 yavru köpeği araçla aldığı iddiası ve annesinin bırakıldığı durum yerel gündeme taşındı. Cumhur Kes, bundan sonraki süreçte sokakta yaşayan hayvanlara uygun müdahalelerin ehil kişiler tarafından yapılmasını ve hayvan haklarına saygı gösterilmesini istedi.

EDİRNE’DE UYUŞTURUCU İĞNEYLE VURULDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ANNE KÖPEK ÖLÜME TERK EDİLDİ: BELEDİYE EKİPLERİ YAVRULARINI ALDI