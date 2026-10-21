Tekirdağ'da iki haftada kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 45 şüpheli tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları iki haftadır yoğun şekilde sürdürdü. İl genelinde 11 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 187 ayrı olay kayda geçerken, bu olaylarla bağlantılı olarak 229 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 60'ının uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen maddeler ve deliller:

Yapılan arama ve operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna el konuldu. Kayıtlara geçen miktarlar arasında 1 kilo 526 gram çeşitli uyuşturucu, bonzai hammaddesine karşılık geldiği belirtilen yaklaşık 5 kilo 700 gram madde ve 57 gram A-M kimyasal maddesi yer aldı. Ayrıca 6 bin 179 sentetik ecza ve uyuşturucu madde emdirilmiş bin 868 kullanımlık materyal ele geçirildi. Operasyonlarda güvenlik güçleri tarafından 4 tabanca, 1 av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 665 TL para bulundu.

Tutuklamalar ve önleyici adımlar:

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem gören şüphelilerden 45 kişi tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, özellikle gençlerin korunmasına öncelik verildiğini belirterek, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi. Vatandaşların şüpheli durumları bildirmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi ve 0552 155 59 59 numaralı WhatsApp ihbar hattı kullanıma açık tutuluyor.

ELE GEÇİRİLENLER