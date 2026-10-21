Karabük'ün üretim ve istihdamını artıracak Demirkent sanayi sitesi hazırlanıyor

Demirkent sanayi sitesi projesi:

Karabük Belediye Başkanı Özcan Çetinkaya öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Demirkent Sanayi Sitesi, Karabük-Eskipazar yolu üzerinde, toplam 82 bin metrekarelik bir alana kurulacak. Proje, kentte üretim ve ticaret potansiyelini güçlendirmeyi amaçlıyor.

konum ve ulaşım avantajları:

Sanayi sitesi, İstanbul-Ankara yoluna sıfır konumda ve Organize Sanayi Bölgesi'ne yalnızca 1 kilometre uzaklıkta yer alacak. Karabük merkezine yaklaşık 13 dakika uzaklıkta bulunması, ana güzergahtaki konumu ve kolay ulaşım imkânı sayesinde esnaf ve yatırımcılara lojistik avantaj sağlayacak.

iş yeri dağılımı ve altyapı:

Toplam 125 iş yeri planlanan projede; 25 adet 450 metrekarelik, 30 adet 300 metrekarelik ve 70 adet 150+100 metrekarelik birimler yer alacak. İş yerleri farklı sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yüksek tavanlı ve geniş çalışma alanlarına uygun tasarlanacak; altyapı ve kullanım kolaylığı ön planda tutulacak.

sosyal donatı ve işletme yaşamı:

Sanayi sitesinde üretimin yanında sosyal yaşamı destekleyecek düzenlemeler de planlandı. Projede 3 bin metrekarelik sosyal donatı alanı bulunacak; kafeterya ve günlük ihtiyaçlara yönelik birimler işletme sahipleri ve çalışanların kullanımına sunulacak.

esnaf ve yatırımcı başvuruları:

Demirkent Sanayi Sitesi'nde iş yeri sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar, ön talep oluşturmak için Karabük Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'ni arayarak 444 21 78 numarasından bilgi alabilecekler.

Başkan Özkan Çetinkaya, projenin Karabük'ün üretim kültürünü geleceğe taşıyacak çalışmalardan biri olduğunu belirtti. Çetinkaya, Karabük'ün sanayisiyle büyümüş güçlü bir üretim kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak belediye olarak üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın ve şehre değer katan esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti ve projenin kente ve esnafa hayırlı olmasını diledi.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, KENTTE ÜRETİM VE TİCARET POTANSİYELİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KARABÜK-ESKİPAZAR YOLU ÜZERİNDE 82 BİN METREKARELİK ALANDA KURULACAK DEMİRKENT SANAYİ SİTESİ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR. PROJEDE FARKLI SEKTÖRLERE HİTAP EDECEK 125 İŞ YERİ İLE 3 BİN METREKARELİK SOSYAL DONATI ALANI YER ALACAK.