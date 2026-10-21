Karabük'te maarif orkestrası ve korosu için yol haritası çizildi

Toplantı ve katılımcılar:

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısı, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Şube Müdürü Emine Bilge Karataş ile il genelinde görev yapan müzik öğretmenleri katıldı. Görüşmeler, Maarif Halk Dansları Topluluğu, Maarif Orkestrası ve Korosu Projesi çerçevesinde Karabük'te yürütülecek çalışmaların planlanması ve koordinasyonuna odaklandı.

Ele alınan konular:

Toplantıda, Maarif Orkestrası ve Korosunun oluşturulması, çalışma takviminin belirlenmesi ve görev dağılımlarının yapılması gibi uygulamaya yönelik adımlar masaya yatırıldı. Repertuvar hazırlıkları, düzenlenecek konserler ve etkinlikler ile bu faaliyetlerin eğitim takvimine entegrasyonu hakkında detaylı görüş alışverişi yapıldı.

Eğitimde bütüncül gelişim vurgusu:

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişim göstermesinin önemini vurguladı. Akbaş, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Nitekim ulusal ve uluslararası yarışmalarda 2021 yılında 7 olan başarı sayımız, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 127’ye ulaştı. Bu başarılar, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve öğrencilerimizin gayretleriyle ortaya çıkan güçlü bir eğitim anlayışının sonucudur"

Akbaş ayrıca geçen yıl müzik alanında yapılan çalışmaların birikimine işaret ederek öğretmenler korosunun kurulması ve Yücel Arzen konseri başta olmak üzere düzenlenen etkinliklerin ilin kültür ve sanat yaşamına katkısı olduğunu belirtti. Proje ile bu birikimin daha ileri taşınmasının hedeflendiği; Karabük'ün örnek olacak bir yapı ortaya koyma arzusunun paylaşıldığı ifade edildi.

Toplantı, Maarif Orkestrası ve Korosunun oluşturulmasına yönelik yol haritasının değerlendirilmesi ve çalışmaları iş birliği içinde yürütmeye yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

"MAARİF HALK DANSLARI TOPLULUĞU, MAARİF ORKESTRASI VE KOROSU PROJESİ" ÇERÇEVESİNDE KARABÜK'TE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARIN PLANLANMASI VE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI AMACIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.