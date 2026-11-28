operasyon ayrıntıları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Kepez ilçesinde yürütülen çalışma doğrultusunda operasyon düzenledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan aramada, içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta 22 bin 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tamamı için tutuklama kararı verildi ve şüpheliler ceza infaz kurumuna gönderildi.

operasyonun önemi ve yürütülen çalışmalar:

Kepez'de gerçekleştirilen bu operasyon, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde sürdürdüğü çalışmalardan biri olarak kayda geçti. Yetkililer, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiğini bildirdi.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 22 BİN 300 ADET LYRİCA SENTETİK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.