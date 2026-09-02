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Telsiz kayıtları Silivri açıklarındaki çarpışma öncesi uyarıyı gösterdi

Silivri açıklarında çarpışan Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemilerinin telsiz kayıtları yayımlandı; kayıtlarda iskeleye kır uyarısı yer aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Telsiz kayıtları Silivri açıklarındaki çarpışma öncesi uyarıyı gösterdi

Telsiz kayıtlarının içeriği

Silivri açıklarında gece saatlerinde çarpışan Tuğberk İmamoğlu ve Alsu adlı ticari gemilere ilişkin telsiz konuşmaları yayımlandı. Kayıtlar, kazadan önce iki kaptanın birbirini fark edip rota değişikliği konusunda iletişim kurduğunu gösteriyor.

Ne söylendi:

Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının "Alsu, iskeleye kır. Alsu, iskeleye kır demiştim" ifadeleriyle uyarıda bulunduğu duyuluyor. Bu sözler, yapılan uyarının net ve yineleyici olduğunu ortaya koyuyor.

İletişim ve sonuç:

Kayıtlar, çarpışma öncesi iletişimin sağlandığını gösterse de iki geminin süreç sonunda çarpıştığını belgeliyor. Yetkililerin ve denizcilik birimlerinin değerlendirmeleri devam ediyor; yayımlanan kayıtlar olayın seyrine ilişkin önemli bir belge niteliği taşıyor.

Silivri açıklarında çarpışan iki gemi kaptanının telsiz kayıtları ortaya çıktı: &quot;Alsu, iskeleye...

Silivri açıklarında çarpışan iki gemi kaptanının telsiz kayıtları ortaya çıktı: "Alsu, iskeleye kır"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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