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Temsilcilere kapsamlı eğitim: lig temsilcileri gelişim semineri sona erdi

29-30 Ağustos'ta düzenlenen seminerde 180 lig temsilcisi, görev-sorumluluklar, rapor değerlendirmesi ve kriz yönetimi konularında bilgilendirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Temsilcilere kapsamlı eğitim: lig temsilcileri gelişim semineri sona erdi

Lig temsilcileri gelişim semineri gerçekleştirildi

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Lig Temsilcileri Gelişim Semineri, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi programı kapsamında 29-30 Ağustos tarihlerinde Crowne Plaza Oteli Konferans Salonunda yapıldı. Seminere toplam 180 temsilci katıldı. Açılışı TBF Temsilciler Kurulu Başkanı Emin Balcı yaptı ve geride kalan sezonun değerlendirmesini yaparken 2026-2027 sezonuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

sunumlar ve katılımcılar:

TBF Temsilciler Kurulu üyeleri Levent Polat ve Cem Akan lig temsilcilerinin görev ve sorumlulukları ile rapor değerlendirmesi başlıklarında sunumlar gerçekleştirdiler. Kurul üyesi Serdar Çelik ise federasyonun gerçekleştirdiği faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi verirken Yurt İçi Faaliyetler hakkında ayrıntılar paylaştı.

Konuşmacı ve yazar Mehmet Yıldırım Özel "Zor Zamanlarda Liderlik ve Kriz Yönetimi" başlıklı oturumda katılımcılara rehberlik etti. Lig yöneticileriyle yapılan oturumlarda Esra Erden Atacan, Miray Çelik, Birkan Batuk ve Ozan Yıkılmaz temsilcilerle bir araya gelerek lig yönetimine dair uygulamalı konuları ele aldı.

seminer hedefleri ve vurgular:

Programda, temsilcilerin görev tanımları, raporların değerlendirilmesi, yerel faaliyetlerin koordinasyonu ve müsabakalardaki sponsorluk-pazarlama uygulamaları ön plana çıktı. TBF Pazarlama ve Sponsorluk İlişkileri Yönetmeni Ali Umur Uç lig müsabakalarındaki sponsorluk ve pazarlama faaliyetlerine dair bilgiler verdi. Seminer, temsilcilerin yetkinliklerini güçlendirmeye ve 2026-2027 sezonuna hazırlanırken saha içi koordinasyonu artırmaya yönelik uygulamalı bir çerçeve sundu.

LİG TEMSİLCİLERİ GELİŞİM SEMİNERİ, TURKCELL BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ’NDE...

LİG TEMSİLCİLERİ GELİŞİM SEMİNERİ, TURKCELL BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ’NDE DÜZENLENDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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