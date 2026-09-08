Tepebaşı'nda 'yan bakma' tartışması kavgaya dönüştü, üç kişi taburcu edildi

Tepebaşı'da sokak kavgası: üç yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Kadı Sokak'ta sabaha karşı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan 'yan bakma' meselesi büyüyerek fiziksel çatışmaya evrildi.

Olayda, 4 kişilik bir grup ile 5 kişilik bir grup karşı karşıya geldi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine, 5 kişilik gruptan bir şüphelinin yanındaki bıçakla karşı gruptaki üç kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladığı öğrenildi.

Olayın gelişimi:

Saldırının ardından saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirilirken, çevreden gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve durumlarının hafif olduğu belirtildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildikleri açıklandı. Yaralananların yaralarının hayati tehlike oluşturmadığı kaynaklar tarafından aktarıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik güçleri sokaktaki delil ve görgü tanıklarının ifadelerini toplarken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için vatandaşları kışkırtıcı davranışlardan kaçınma ve şüpheli durumları yetkililere bildirme konusunda uyardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; emniyet ekiplerinin çalışmaları ve sağlık kuruluşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda gelişmeler takip ediliyor.

OLAY YERİ