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Teras katta gece yangını: anne ve kızı itfaiye kurtardı

Burdur Emek Mahallesi'nde saat 01.00'de teras katta çıkan yangında anne ve kızı itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı; teras ve çatı kısmen zarar gördü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:49

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Teras katta gece yangını: anne ve kızı itfaiye kurtardı

Olayın özeti:

Burdur Emek Mahallesi Yonca Sokak'taki 3 katlı binanın teras katında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Olayda evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Müdahale ve kurtarma:

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araç ile gerçekleştirdiği müdahale sonucu yangın sırasında teras katta mahsur kalan anne ve kızı son anda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hasar ve soruşturma:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; binanın teras katı ile çatı katı kısmen yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

BURDUR&#039;DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATINDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA...

BURDUR'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATINDA ÇIKAN YANGINDA EVDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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