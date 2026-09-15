Dolar 48,6155 -0,02%
Euro 56,1617 +0,04%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.771,64 -0,45%
EUR/USD 1,1543 -0,12%
Brent Petrol 108,34 +2,52%
--°

Terörle mücadelede yeni safha: annelerin ağlamayacağı bir ülke hedefleniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Sakarya'da yaptığı konuşmada 50 yıllık terör belasına son verileceğini ve annelerin artık ağlamayacağını söyledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 23:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Terörle mücadelede yeni safha: annelerin ağlamayacağı bir ülke hedefleniyor

Sakarya'da 79. genişletilmiş il danışma meclisi yapıldı

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 79. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan üyelerinin açıklanmasıyla başladı.

gül: teröre son vereceğiz:

Toplantıda konuşan Abdulhamit Gül, Türkiye’nin önündeki en önemli engellerden birinin terör olduğunu vurguladı. Gül, konuşmasında Cumhurbaşkanının kararlı liderliğine atıfta bulunarak, "50 yıllık terör belasına son vereceğiz" ifadesini kullandı ve hedeflerinin, terörün ülkeye yüklediği sosyal ve ekonomik maliyetleri tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Gül ayrıca, "Bugün Cumhurbaşkanımız New York’a gidiyor ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 'dünya 5’ten büyüktür' diyor" diyerek Türkiye’nin uluslararası gündemdeki duruşuna da işaret etti. Filistin başta olmak üzere dünya genelindeki mazlumların haklarının savunulmasının sürdürüleceğini belirten Gül, ülke içinde de herkesin her alanda daha güçlü olduğu bir Türkiye inşa etme kararlılığını yineledi.

Konuşmasında, devletin terörle mücadelede her türlü hazırlığı yaptığını söyleyen Gül, "Artık annelerin ağlamayacağı, terörün ülkemize her yönüyle maliyetine son vereceğimiz bir gündeme giriyoruz" dedi ve bu yöndeki adımlarda başarılı olacaklarını vurguladı.

alemdar: eser ve birlik vurgusu:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da konuşmasında birlik, hizmet ve eser anlayışını öne çıkardı. Alemdar, "Dün yoktuk bugün varız. Yarın olmayacağız. Dünya imtihan dünyası" sözleriyle insanlara eser bırurmaktan bahsetti ve Cumhurbaşkanının sıkça dile getirdiği "eşek ölür, kalır semeri; insan ölür, kalır eseri" anlayışına atıfta bulundu.

Alemdar, yerel hizmetlerin ve toplumla kurulan bağın önemine değinerek, parti mensuplarının sokağa çıktıklarında halkla selamlaşmayı, hasbihal etmeyi ve görev bilinciyle hareket etmeyi sürdürmelerini istedi. Ayrıca, "dünya 5’ten büyüktür" mesajının ancak birlikle ve liderin yanında durularak gerçekleşeceğine inandığını ifade etti.

Toplantı, bölgesel ve ulusal gündeme dair mesajların verilmesiyle sona erdi; katılımcılar, terörle mücadele ve yerel hizmet hedeflerinin altını çizen açıklamalarla toplantıdan ayrıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül: &quot;50 yıllık terör belasına son vereceğiz&quot;

AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "50 yıllık terör belasına son vereceğiz"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bessent kongre oturumunda İran ve Küba yaptırımları nedeniyle protesto edildi
images

Duran ile Pakistan'ın büyükelçisi Junaid iletişim iş birliğini görüştü
images

Steinmeier ile Zeydi görüşmesi: Almanya'dan Irak'a istikrar desteği
images

Arakçi raporu paylaştı: kongreye sunulan belgede ABD'ye ağır kayıplar iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çemberlitaş'taki döviz bürosunda hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı

Kafeye sığınan yaralı, Talas'ta 5 şüpheli aranıyor

Tartışma kavgaya döndü: Talas'ta bıçaklı yaralanma

Yayında Fuego'nun patlama anını kaydeden Meksikalı yayıncı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi