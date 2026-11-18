Safranbolu'da yeni istiridye mantarı tesisi faaliyete geçti

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde kurulan istiridye mantarı üretim tesisi, ilk etapta 75 ton kapasiteli beş oda ile üretime başladı. Yatırım, yaklaşık 3-4 yıllık AR-GE çalışmalarının ardından hayata geçirilirken, tesisin kurulumunda hedef bölge ekonomisine katkı ve istihdama odaklanıldı.

yatırımın etapları ve hedefleri:

Tesisin genel müdürü Samet Arslan, firmanın yurtdışında edindiği tarım ve hayvancılık tecrübelerini memleketlerine taşımak istediklerini belirtti. Yatırım üç etapta planlandı; etaplar tamamlandığında aylık 400 ton üretime ulaşılması ve 30-50 kişiye kadar istihdam sağlanması hedefleniyor. İlk etapla bölgenin ve pazarın durumunun test edilmesi planlanırken, şu an için 10 kişilik istihdamla üretim devam ediyor.

Arslan, üretim kapasitesi genişledikçe ihracata yönelik hazırlıkların da gündeme alınacağını, önceliklerinin ise Karabük ve çevresinde istihdam oluşturmak ve tarımsal faaliyetlere katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

üretim süreci ve teknolojik altyapı:

Tesis tamamen otomasyonlu sistemlerle donatıldı; üretimin ilk gününden 60'ıncı güne kadar nem, oksijen ve karbondioksit seviyeleri cihazlarla izleniyor. Mantarın gelişim evrelerine göre gerekli iklim şartları otomasyonla sağlanıyor ve yaklaşık 15 günlük aralıklarla hasat yapılıyor; 60. güne kadar ikinci ve üçüncü hasatlar da gerçekleştirilebiliyor.

Kompost üretimi tamamen tesis içinde, geliştirdikleri reçeteyle yapılıyor; dışarıdan kompost temin edilmediği ve katkı maddesi ile kimyasal kullanılmadığı belirtildi. Üretimde kullanılan 10 kilogramlık torbalardan ortalama 3-3,5 kilogram ürün almayı, böylece yaklaşık %30-35 verim elde etmeyi hedefliyorlar.

Projenin ilk aşaması, bölge ihtiyacının ve pazar dinamiklerinin değerlendirilmesine odaklanırken, sonraki etapların hayata geçirilmesiyle üretim ve istihdamın kademeli olarak artması planlanıyor.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE KURULAN İSTİRİDYE MANTARI ÜRETİM TESİSİNDE İLK ETAPTA 75 TON KAPASİTEYLE ÜRETİME BAŞLANIRKEN, YATIRIMIN TAMAMLANMASIYLA AYLIK 400 TON ÜRETİM VE 50 KİŞİYE KADAR İSTİHDAM HEDEFLENİYOR.