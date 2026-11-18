törenle görevi devraldı:

Elazığ Ticaret Borsası seçimlerini kazanarak göreve başlayan Şenol Arslan, düzenlenen törenle başkanlık koltuğunu resmen devraldı. Borsa binasındaki törende yönetim kurulu üyeleri, borsa üyeleri ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Arslan, katılımcılarla tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti; okunan duaların ardından resmen göreve başladı.

başkanın mesajı:

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Arslan, törende şu sözleri kaydetti: "Çok kıymetli misafirlerimiz, çok değerli üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Ticaret Borsamızda ilk günümüz. Kapılarımızı üyelerimize, hemşehrilerimize, misafirlerimize açtık. Şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için borsamıza geldik. Bugünden itibaren çalışmaya başlayacağız."

Arslan, geçmiş dönemde borsaya başkanlık yapmış isimlere de teşekkür ederek, "Geçmiş dönemde Ticaret Borsamıza başkanlık yapmış başkanlarımıza 'Allah razı olsun' diyorum. Ticaret Borsamıza başkanlık yapmış rahmetli başkanlarımıza Allah rahmet eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

yol haritası ve teşekkür:

Başkan Arslan, borsanın kapılarını üyelerine, hemşehrilerine ve misafirlerine açtıklarını vurgulayarak, şehre daha iyi hizmet sunmayı önceliklendireceklerini belirtti. Konuşmasını katkı veren ve destek olanlara teşekkür ederek tamamladı: "Siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum".

ELAZIĞ TİCARET BORSASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİ KAZANAN ŞENOL ARSLAN, DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞKANLIK KOLTUĞUNU DEVRALDI