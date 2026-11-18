çalışma kapsamında yapılanlar:

Yunusemre Belediyesi ekipleri, Akmescit Mahallesi sınırlarında kapsamlı bir ağaç budama ve çevre temizliği çalışması yürüttü. İşlemler, Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından planlı şekilde gerçekleştirildi.

Ekipler, budama sırasında ağaç sağlığını ön planda tutarak ölü ve gereksiz dalları almakla kalmadı, aynı zamanda budama sonrası çevreye yayılan yaprak ve kalıntıları da toplayarak mahallede çevre düzenlemesi yaptı. Mahalle sakinleri yapılan çalışmayı memnuniyetle karşıladı.

odunların değerlendirilmesi ve dağıtımı:

Budama sırasında ortaya çıkan odun ve dallar, belediye tarafından ayrıştırılıp ısınma amacıyla değerlendirilecek. Elde edilen odunların ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı olarak ulaştırılacağı bildirildi. Belediye yetkilileri, bu uygulamanın hem atık yönetimini kolaylaştırdığını hem de sosyal yardım hedeflerine katkı sağladığını belirtti.

hedef ve sürdürülebilirlik:

Çalışmanın hedefi, ağaçların daha sağlıklı gelişimini desteklemek ve ilçedeki yeşil alanların estetik görünümünü korumak olarak açıklandı. Yetkililer, benzer budama ve bakım çalışmalarının Yunusemre ilçesinin tamamında sürdürüleceğini ve elde edilen malzemenin ihtiyaç sahipleri için kullanılmaya devam edeceğini ifade etti.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, AKMESCİT MAHALLESİ’NDE AĞAÇ BUDAMA VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. BUDAMA SIRASINDA ELDE EDİLEN ODUNLARIN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YAKACAK YARDIMI OLARAK ULAŞTIRILACAĞI BİLDİRİLDİ.