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tff, kupada yabancı sınırında geçici düzenleme getirdi

TFF, 2026-2027 Türkiye Kupası'nda geçici yabancı kuralı açıkladı. Süper Lig'de maç listesine en fazla 14, 1. Lig'de 8 kayıt; saha limit 6.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

tff, kupada yabancı sınırında geçici düzenleme getirdi

TFF'den geçici yabancı düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları için geçici bir düzenleme açıkladı. Yapılan değişiklikle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listelerine yazamadıkları, ancak Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip ya da yabancı uyruklu futbolcularını belirli koşullar dahilinde kupada oynatabilmelerine olanak sağlanıyor.

Kapsam ve tarih:

Federasyon, düzenlemenin 26 Ağustos 2026 itibarıyla kulüplerin kadrosunda bulunan ve sözleşmesi devam eden futbolcuları kapsayacağını duyurdu. Açıklamada uygulamanın geçici olduğu vurgulanıyor ve kararın yalnızca Türkiye Kupası müsabakalarına yönelik olduğu belirtildi.

Kayıt ve saha limitleri:

Yeni kurala göre Trendyol Süper Lig ekipleri müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı yazabilecek. Trendyol 1. Lig ekipleri ise kadroya en fazla 8 yabancı yazabilecek ve sahada aynı anda en fazla 6 yabancı bulundurabilecek.

Kulüplere olası etkileri:

Bu düzenleme, kulüplerin kupa tarafında kadro planlamasını değiştirirken A takım listesine giremeyen oyunculara maç tecrübesi kazandırma imkânı sunuyor. Özellikle 1. Lig'de sahadaki 6 yabancı sınırı, teknik ekiplerin maç içi tercihlerinde daha fazla denge ve yerli oyuncu kullanımı yönünde bir baskı oluşturabilir. Kulüplerin bu geçici kararı transfer ve rota belirleme süreçlerinde göz önünde bulundurmaları bekleniyor.

TFF, SÜPER LİG VE 1. LİG KULÜPLERİNİN A TAKIM LİSTESİNE KAYDEDEMEDİKLERİ FUTBOLCULARINI TÜRKİYE...

TFF, SÜPER LİG VE 1. LİG KULÜPLERİNİN A TAKIM LİSTESİNE KAYDEDEMEDİKLERİ FUTBOLCULARINI TÜRKİYE KUPASI’NDA OYNATABİLMESİNE YÖNELİK GEÇİCİ DÜZENLEME YAPTI. (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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