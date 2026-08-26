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Genç taekwondocular Karabük'te Türkiye şampiyonluğuna adım attı

Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası 25-27 Ağustos 2026'da Karabük'te başladı; 28 ilden yaklaşık 500 sporcu, antrenör ve idareci yarışıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç taekwondocular Karabük'te Türkiye şampiyonluğuna adım attı

Genç taekwondocular Karabük'te kupaya uzanma mücadelesine başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Türkiye Şampiyonası, 25-27 Ağustos 2026 tarihlerinde Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle start aldı. Organizasyona, Türkiye'nin 28 ilinden yaklaşık 500 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

açılış töreni ve konuşmalar:

Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören kapsamında konuşma yapan Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yaptı. Konuşmalarda ayrıca Karabük'ün spor altyapısı ile gençlik faaliyetlerindeki katkıları öne çıkarıldı.

müsabaka programı ve katılımcılar:

Açılış töreninin ardından katılan illerin sporcularının renkli geçit töreni gerçekleştirildi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Programın tamamlanmasının ardından genç sporcular tatamiye çıkıp Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadeleye başladı. Müsabakalar üç gün sürecek ve final karşılaşmaları 27 Ağustos tarihinde yapılacak.

Karabük'ün ev sahipliğinde devam eden şampiyona, genç sporculara ulusal düzeyde deneyim kazandırmayı ve illerini en iyi şekilde temsil etme fırsatı sunmayı amaçlıyor. Organizasyon boyunca dereceye girmek için yarışan sporcuların performansları, antrenörler ve izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) TAEKWONDO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, KARABÜK’TE DÜZENLENEN AÇILIŞ...

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) TAEKWONDO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, KARABÜK’TE DÜZENLENEN AÇILIŞ SEREMONİSİYLE BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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