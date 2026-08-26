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Kayserili genç bisikletçiler Sakarya’da üç Türkiye şampiyonluğuna imza attı

22-23 Ağustos’ta Sakarya’daki Dağ Bisikleti Bölgesel Türkiye Şampiyonası’nda Kayserili Yaren Duman, Zeynep Yalçın ve Ömür Özmüş üç altın madalya kazandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserili genç bisikletçiler Sakarya’da üç Türkiye şampiyonluğuna imza attı

Kayseri’den Sakarya’ya uzanan başarı

Sakarya’da 22-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Dağ Bisikleti Bölgesel Türkiye Şampiyonasında Kayseri temsilcileri öne çıktı. Yarışlarda üç farklı yaş kategorisinde Kayserili sporcular birinciliklere ulaşarak altın madalyaların sahibi oldu.

kategori birincileri ve dereceler:

Turnuvada Yaren Duman U-17 Kızlar kategorisinde, Zeynep Yalçın U-15 Kızlar kategorisinde ve Ömür Özmüş U-13 Kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Her üç sporcu da kendi yaş grubunda en iyi performansı sergileyerek kürsünün en üst basamağına çıktı.

tebrik ve gelecek hedefleri:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şampiyon sporcuları ve antrenör Cemal Kuşu tebrik ederek başarılarının sürmesini diledi. Elde edilen bu sonuçlar, Kayseri altyapısının ve antrenör kadrosunun genç kategorilerdeki verimini göstermesi açısından dikkat çekiyor.

SAKARYA’DA DÜZENLENEN DAĞ BİSİKLETİ BÖLGESEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİLİ SPORCULAR 3 ALTIN...

SAKARYA’DA DÜZENLENEN DAĞ BİSİKLETİ BÖLGESEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİLİ SPORCULAR 3 ALTIN MADALYA KAZANDI. YAREN DUMAN, ZEYNEP YALÇIN VE ÖMÜR ÖZMÜŞ, KATEGORİLERİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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