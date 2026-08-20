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Ticaret bakanı Ömer Bolat kütahya'da yatırım ve ihracat gündemiyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti; kentteki yatırımlar, ihracat ve esnaf talepleri görüşüldü.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ticaret bakanı Ömer Bolat kütahya'da yatırım ve ihracat gündemiyle bir araya geldi

Kritik ziyaretin detayları:

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Vali Işın tarafından karşılanan Bakan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Işın ile bir araya geldi. Görüşmede kent ekonomisinin ve ticari potansiyelinin değerlendirilmesi ön plana çıktı.

Görüşmede ele alınan öncelikler:

Toplantıda Kütahya'nın ekonomik ve ticari potansiyeli, kentte devam eden yatırımlar ile ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışmalar ayrıntılı olarak konuşuldu. Ayrıca esnaf ve sanatkârların talep ve beklentileri masaya yatırıldı; bölgesel yatırımların hızlandırılması ve ticari altyapının güçlendirilmesi yönündeki ihtiyaçlar vurgulandı.

Katılımcılar ve kapanış:

Ziyarette Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ile iş adamları da yer aldı. Vali Musa Işın, Bakan Bolat'ın nazik ziyareti için teşekkürlerini iletti ve görüşmenin bölge için yol gösterici bir adım olduğu kaydedildi.

TİCARET BAKANI PROF. DR. ÖMER BOLAT, KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

TİCARET BAKANI PROF. DR. ÖMER BOLAT, KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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