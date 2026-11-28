Liderler masada: Erdoğan ve Tasulas bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yüz yüze temas şeklinde gerçekleşti ve karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantı, liderler arasında doğrudan iletişim sağlanan bir formatta sürdü. Görüşmenin sonuçları ve sonraki adımlar, tarafların açıklamaları doğrultusunda netlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas’la bir araya geldi