Liderler masada: Erdoğan ve Tasulas bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yüz yüze temas şeklinde gerçekleşti ve karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.
görüşmenin çerçevesi:
Toplantı, liderler arasında doğrudan iletişim sağlanan bir formatta sürdü. Görüşmenin sonuçları ve sonraki adımlar, tarafların açıklamaları doğrultusunda netlik kazanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas’la bir araya geldi
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