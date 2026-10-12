Tohumdan sofraya: Hektaş'ın yerli çeşit hamlesi

Hektaş'ın Ar-Ge merkezi:

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren HEKTAŞ, Antalya'daki HEKTAŞ Tohum tesisinde bitki ıslahı, biyoteknoloji ve ileri tohum teknolojileri alanında çalışmalar yürütüyor. 36 bin metrekarelik alanda konumlanan merkez, Akdeniz Üniversitesi Teknoparkı bünyesinde faaliyet gösteriyor ve şirketin bilimsel birikimini sahaya taşıyor.

Tescilli çeşitler ve yerli Ar-Ge:

Şirket, TÜBİTAK proje destekleriyle güçlenen Ar-Ge hattı sayesinde hem sebze hem de endüstriyel bitkiler grubunda 39 tescilli tohum çeşidi geliştirdi. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, tesis ziyareti sırasında, "Verimli ve sürdürülebilir tarımın ve gıda güvenliğinin temelinde nitelikli tohum bulunuyor. Yerli tohum geliştirme kabiliyetimiz, ülkemizin gıda arz güvenliği ve stratejik bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bölgesel hedefler ve ticarileşme:

HEKTAŞ, Türkiye'de geliştirilen çeşitleri Orta Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalarda denemeye alıyor; denemeler ikinci sezonunda devam ederken bazı hedef pazarlarda ilk ticari faaliyetler başladı. Şirket, ıslah çalışmalarıyla bölgesel iklim ve üretim koşullarına uyumlu, yüksek verimli tohumlar geliştirmeye odaklanıyor.

Yalçıntaş, ayrıca Ar-Ge'den tarlaya ve sofraya uzanan bir değer zinciri kurduklarını belirterek, "TAMEK gibi güçlü iş birliklerimizle, güçlü satış ve pazarlama ağımızla değer zincirimizi Ar-Ge'den tarlaya, tarladan ise sofraya kadar tüm alanları kapsayacak şekilde genişlettik. Yüksek katma değer üreten, küresel pazarlarda da rekabet edebilen yerli ve milli tohum markası olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" dedi. Tesis personeline teşekkür eden Yalçıntaş, yerli tohumun stratejik önemine vurgu yaptı.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ AÇIKLAMA YAPTI