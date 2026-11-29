Kaza anı ve sonuçları:
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kümbetli köyü'nde tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 60 yaşındaki Nurettin Kapaklıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Soruşturma:
Evli ve 3 çocuk babası olan Kapaklıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kaza sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE TARLASINI SÜRDÜĞÜ SIRADA TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.
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