Tomarza’da 103. yıl coşkusu: ilçede çelenk töreniyle kutlama

tomarza'da çelenk sunma töreni gerçekleşti:

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında Tomarza Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Tomarza Kaymakamı Selim Eser, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Acem, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yaşar Şahin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

törenin akışı ve katılımcılar:

Programda protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması yer aldı. Resmi bölümün tamamlanmasının ardından tören sona erdi; katılımcıların birlik görüntüleri ilçede bayram atmosferini pekiştirdi.

cumhuriyet bağının vurgulanması:

29 Ekim'in 103. yılı vesilesiyle düzenlenen tören, Tomarza'da Cumhuriyet değerlerine olan bağlılık ve toplumsal dayanışmanın tekrar ortaya konduğu bir etkinlik olarak değerlendirildi. Kısa ve düzenli yapılan program, ilçede bayram coşkusunun canlı tutulduğunu gösterdi.

KAYSERİ'NİN TOMARZA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.