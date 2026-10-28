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Önergelerin dili komisyonda tartışma yarattı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti'li İsmail Güneş, muhalefetin yalnızca ifade değişikliği içeren önergelerini eleştirip yasama kalitesini gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Caner Şahin

Önergelerin dili komisyonda tartışma yarattı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçe ve kesin hesap kanunu teklifleri ile Kamu Denetçiliği Kurumunun Sayıştay raporları masaya yatırıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis bütçesine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

İsmail Güneş'in eleştirileri:

Komisyon görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, muhalefet milletvekillerinin verdiği değişiklik önergelerini eleştirdi. Güneş, bazı önergelerin yalnızca kelime ve ifade değişikliklerinden ibaret olduğunu belirterek bunların yasama sürecine anlamlı katkı sağlamadığını vurguladı. Güneş örnekler vererek, "hesaplanır" yerine "hesap edilir", "İstanbul idaresi mahkemeleri yetkilidir" yerine "İstanbul idare mahkemeleri yetkili kılınmıştır" gibi değişikliklerin kanunu etkileyici nitelikte olmadığını söyledi ve Başkent'teki uygulamaların yasama kalitesine zarar verebileceğini öne sürdü.

Muhalefetin yanıtı ve tartışmanın sonu:

Güneş'in eleştirilerine İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş yerinde yanıt vererek, "Sana ne verilen önergeden?" dedi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise Güneş'e tepki gösterip, muhalefetin komisyon içindeki haklarının iç tüzük çerçevesinde korunduğunu hatırlattı. Güneş'in, "Başkanlık Divanı bu önergeleri kabul etmek zorunda mı? Bu önerge hakkında konuşarak bizi neye ikna edecek, biz ne anlayacağız? Yasamanın kaliteli olması lazım" sözleri tartışmanın eksenini belirledi.

Yaşanan sözlü atışmanın ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş ara girerek tartışmayı sonlandırdı ve komisyon görüşmeleri milletvekillerinin konuşmalarıyla devam etti.

Komisyon süreci ve olası yansımalar:

Toplantıda öne çıkan bu tartışma, komisyon çalışmalarında önerge içeriklerinin niteliği ve usulünün yeniden sorgulanmasına yol açtı. Güneş'in vurguladığı nokta, önergelerin yalnızca biçimsel değişiklikler değil, mevzuata gerçek katkı sağlayacak maddeler içermesi gerektiği yönünde. Muhalefetin tepkisi ise parlamenter hakların kullanımı ve iç tüzük uygulamaları üzerine soru işaretleri doğurdu. Komisyon gündemi, bu tür usul tartışmalarının yasama sürecinin verimliliği ve şeffaflığı açısından nasıl ele alınacağı sorusunu gündemde tuttu.

İSMAİL GÜNEŞ (SAĞDA)

İSMAİL GÜNEŞ (SAĞDA)

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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