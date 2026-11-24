Turnuva kısa özeti:

Tomarza ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, oynanan final müsabakasıyla sona erdi. Final karşılaşması, ilçe halkının yoğun ilgisi ve sporseverlerin desteğiyle gerçekleşti.

final maçında centilmenlik ön plandaydı:

Finali tribünden izleyenler arasında Tomarza Kaymakamı Selim Eser, İlçe Jandarma Komutanı Öner Acem, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç ve İlçe Müftüsü Sami Özgün yer aldı. Maç boyunca takımlar arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu, ancak karşılaşma centilmence bir atmosferde tamamlandı.

Karşılaşma sırasında seyirciler arasında gözlenen yüksek ilgi, turnuvanın yerel düzeyde oluşturduğu heyecanı ve spora verilen değeri gösterdi. Takımların sergilediği spor anlayışı maçın sportif ruhunu güçlendirdi.

ödül töreni ve birlik mesajı:

Final müsabakasının hemen ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenin ardından yapılan değerlendirmelerde, turnuvanın kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladığı, aynı zamanda birlik ve beraberlik ortamını güçlendirdiği vurgulandı.

Organizasyon yetkilileri ve katılımcılar, benzer etkinliklerin devam etmesinin kurumlar arasında sosyal bağların kuvvetlenmesine yardımcı olacağı görüşünde birleşti. Turnuva, hem sportif rekabeti hem de toplumsal dayanışmayı öne çıkaran bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

TOMARZA İLÇESİNDE DÜZENLENEN KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI, OYNANAN FİNAL MÜSABAKASIYLA SONA ERDİ.