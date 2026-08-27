Dolar 48,1050 -0,02%
Euro 56,2039 +0,02%
Bist 14.566,19 -0,31%
Altın Gram 7.176,12 -0,29%
EUR/USD 1,1654 -0,03%
Brent Petrol 87,44 +0,58%
--°

Toplum ruh sağlığı merkezi yanına yeni otopark kazandırıldı

Kartepe'de Dumlupınar Mahallesi'ndeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yanında zemin düzenlemesi ve asfaltla yeni otopark yapıldı, kapasite artırılacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Toplum ruh sağlığı merkezi yanına yeni otopark kazandırıldı

Çalışmanın kapsamı:

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin yanındaki alanda, Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından zemin hazırlığı ve altyapı düzenlemesi gerçekleştirildi. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra alana asfalt serildi ve otopark kullanıma hazır hale getirildi.

Yerinde inceleme ve değerlendirme:

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, uygulamanın bölgedeki park yeri ihtiyacına yanıt verdiğini belirtti ve sahadaki çalışmaları takip etti.

Amaç ve sonraki adımlar:

Kocaman, ilçe genelindeki otopark kapasitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Kent yaşamında otopark ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan noktalarda yeni otopark alanları oluşturuyor, mevcut alanları da daha düzenli ve kullanışlı hale getiriyoruz. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin bulunduğu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmayla önemli bir ihtiyaca daha çözüm ürettik. Kartepe’mize hayırlı olsun" dedi. Yapılan düzenlemeyle merkez çevresindeki park sorununun hafifletilmesi ve alanın daha düzenli kullanılması amaçlanıyor.

KARTEPE&#039;DE DUMLUPINAR MAHALLESİ&#039;NDE YER ALAN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ&#039;NİN BULUNDUĞU ALANDAKİ...

KARTEPE'DE DUMLUPINAR MAHALLESİ'NDE YER ALAN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ'NİN BULUNDUĞU ALANDAKİ OTOPARK İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA ZEMİN DÜZENLEME VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akyazı'da beslenme bilinci pekişti: beş haftalık eğitim günlük alışkanlıkları he...
images

Kırklareli'de afetlere karşı yol haritası: 2027-2031 İRAP uygulama süreci ele al...
images

Efeler'de dayanışma büyüyor: Efem Kart 10 milyon liralık destek sağladı
images

Minik fırçalar Güvercinlik'te sergilendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafer bayramı 30 ağustos'ta Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak

Akyazı'da beslenme bilinci pekişti: beş haftalık eğitim günlük alışkanlıkları hedefledi

Erdoğan Çengelköy'de esnafa dokundu, çocuklara oyuncak dağıttı

Karapürçek’e yeni nefes: 70 dönümlük millet bahçesi ve termal tesis müjdesi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı