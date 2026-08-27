Toplum ruh sağlığı merkezi yanına yeni otopark kazandırıldı

Çalışmanın kapsamı:

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin yanındaki alanda, Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından zemin hazırlığı ve altyapı düzenlemesi gerçekleştirildi. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra alana asfalt serildi ve otopark kullanıma hazır hale getirildi.

Yerinde inceleme ve değerlendirme:

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, uygulamanın bölgedeki park yeri ihtiyacına yanıt verdiğini belirtti ve sahadaki çalışmaları takip etti.

Amaç ve sonraki adımlar:

Kocaman, ilçe genelindeki otopark kapasitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Kent yaşamında otopark ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan noktalarda yeni otopark alanları oluşturuyor, mevcut alanları da daha düzenli ve kullanışlı hale getiriyoruz. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin bulunduğu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmayla önemli bir ihtiyaca daha çözüm ürettik. Kartepe’mize hayırlı olsun" dedi. Yapılan düzenlemeyle merkez çevresindeki park sorununun hafifletilmesi ve alanın daha düzenli kullanılması amaçlanıyor.

KARTEPE'DE DUMLUPINAR MAHALLESİ'NDE YER ALAN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ'NİN BULUNDUĞU ALANDAKİ OTOPARK İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA ZEMİN DÜZENLEME VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.