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Trafikte ikinci tehlike: Gaziantep'te hafif ticari araç yol çalışmasına savruldu

Gaziantep'te otomobil ile otobüsün çarpıştığı yolda ikinci kaza yaşandı; kontrolü kaybeden 27 BDD 465 plakalı hafif ticari araç yol çalışmasına savruldu, 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Trafikte ikinci tehlike: Gaziantep'te hafif ticari araç yol çalışmasına savruldu

Olayın özeti

Gaziantep'te daha önce bir otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı güzergahta ikinci bir kaza meydana geldi. Bu kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç yol çalışması yapılan alana savruldu ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 27 BDD 465 plakalı hafif ticari aracın, ilk kazanın olduğu yere yakın bir noktada kontrolünü kaybederek yol çalışması alanına savrulduğu bildirildi. Kazanın, aynı hatta peşi sıra yaşanan ikinci ciddi kaza olduğu ve bölgedeki trafik güvenliği endişelerini artırdığı belirtildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı; yapılan açıklamalarda yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bölgedeki yol çalışması ile kaza mekanizması konusunda inceleme yapıldığı kaydedildi.

7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YOLDA YENİ KAZA: KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ SAVRULDU, 6 KİŞİ...

7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YOLDA YENİ KAZA: KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ SAVRULDU, 6 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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