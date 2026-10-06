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Trafikte tehlikeli manevra: Konya-Aksaray yolunda ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza

Konya-Aksaray kara yolunda ters yönde seyreden sürücü, araç içi görüntülerle tespit edilip yakalandı; 90 bin TL ceza, ehliyet ve araç 60 gün men edildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Trafikte tehlikeli manevra: Konya-Aksaray yolunda ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza

Konya'da ters yönde seyreden araç yakalandı

Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresi yakınlarında ters yönde seyir eden bir otomobil, Aksaray istikametine giden bir SUV ile karşılaşma noktasına gelince tehlike yarattı. Kendi şeridinde ilerleyen sürücünün dikkatli davranması olası bir kazayı önledi. Olayın önemli bir bölümü, arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anı ve tespit:

Kayıtlarda ters yönde gelen aracın hareketleri açıkça görülünce görüntüler yayınlandı. Yayınlanan görüntüler sonrası Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve çalışmalar sonucu araç ve sürücü tespit edilerek yakalandı. Olayda maddi ya da yaralanmayla ilgili bilgi paylaşılmadı; kazanın önlenmesinde diğer sürücünün dikkati belirleyici oldu.

Yasal süreç ve yaptırımlar:

Emniyet ekipleri tarafından sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, bölünmüş yollarda aracı ters istikamette sürmek fiilinden dolayı 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

KONYA&#039;DA ŞEHİRLERARASI KARA YOLUNDA TERS YÖNDE SEYREDEREK KAZAYA DAVETİYE ÇIKARAN OTOMOBİL...

KONYA'DA ŞEHİRLERARASI KARA YOLUNDA TERS YÖNDE SEYREDEREK KAZAYA DAVETİYE ÇIKARAN OTOMOBİL GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASININ ARDINDAN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI. SÜRÜCÜYE 90 BİN LİRA CEZA UYGULANIRKEN, EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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