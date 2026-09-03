Kayapınar'da hızın hakimiyeti kayboldu: kavşakta 1 yaralı

kaza yerinde ilk bulgular:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi Tema Park Kavşağı'nda, iddiaya göre hızla kavşağa giren plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarparak durdu. Olay anına dair edinilen ilk bilgilerde hızın kazada etkili olduğu belirtildi.

müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kazada yaralanan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama bekleniyor.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı; aracın çekilmesinin ardından yol tekrar açıldı. Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın kesin nedeni, görgü tanıkları ile deliller doğrultusunda değerlendiriliyor.

DİYARBAKIR’DA İDDİAYA GÖRE HIZLA KAVŞAĞA GİREN ARAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KALDIRIMA ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.