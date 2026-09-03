Dolar 48,3062 +0,02%
Euro 56,2333 +0,18%
Bist 14.007,40 -0,31%
Altın Gram 6.964,16 +1,57%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 95,08 -0,58%
--°

Kayapınar'da hızın hakimiyeti kayboldu: kavşakta 1 yaralı

Kayapınar'da Nazım Hikmet Caddesi Tema Park Kavşağı'nda hızla kavşağa giren plakası öğrenilemeyen araç kaldırıma çarptı; 1 kişi yaralandı, cadde kısa süre kapandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:25

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayapınar'da hızın hakimiyeti kayboldu: kavşakta 1 yaralı

kaza yerinde ilk bulgular:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi Tema Park Kavşağı'nda, iddiaya göre hızla kavşağa giren plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarparak durdu. Olay anına dair edinilen ilk bilgilerde hızın kazada etkili olduğu belirtildi.

müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kazada yaralanan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama bekleniyor.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı; aracın çekilmesinin ardından yol tekrar açıldı. Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın kesin nedeni, görgü tanıkları ile deliller doğrultusunda değerlendiriliyor.

DİYARBAKIR’DA İDDİAYA GÖRE HIZLA KAVŞAĞA GİREN ARAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ...

DİYARBAKIR’DA İDDİAYA GÖRE HIZLA KAVŞAĞA GİREN ARAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KALDIRIMA ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de sosyal medyada paylaşılan makas görüntüsüyle yakalandı
images

Beypazarı’da otomobil çarpışması sonrası üç kişi hastaneye kaldırıldı
images

Artvin'de sahte mal trafiğine 25 gözaltı: yüzlerce paket sigara ve alkollü içki...
images

Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla so...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ'da 200 yıllık zabıta geleneği törenle kutlandı

Batan gemide cep telefonuyle kaydetti: kurtarma anları ve yolcuların tepkisi

Vatandaş yol ortasında el işaretiyle trafiği yönlendirdi

Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla sonuçlandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı