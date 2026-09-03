Drift ve kural ihlaline 20 dakikalık kaçışın faturası: 390 bin lira

Ereğli'de trafik ekipleriyle 20 dakikalık kovalamaca

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, yaklaşık 20 dakika süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, ekiplerin drift atma ve yayalara yol vermeme ihbarı üzerine harekete geçmesiyle başladı.

Kovalamacanın detayları:

Polis ekiplerinin dur çağrısına cevap vermeyen sürücü, arkasındaki yolcuyla kaçışa geçti. Yaklaşık 20 dakikalık sürede sürücünün seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı, sürücülerin arasından makas attığı ve yayalara yol vermediği görüntülendi. Sürücü, bir süre sonra bölgede bekleyen ekiplerin karşısını görünce durmak zorunda kaldı.

Uygulanan cezalar ve işlemler:

Yakalanan sürücünün ehliyeti bulunmadığı, motosiklette kask takılmadığı ve zorunlu trafik sigortası ile muayene eksiklikleri olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler ve işlemler sonucunda sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, 'dur' ihtarına uymamak, sigorta ve muayene eksikliği, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve yayalara yol vermemek gibi ihlallerden toplam 390 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından motosiklet trafikten men edildi. Bölge emniyeti, benzer ihlallerin trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekti ve sürücülere kuralara uyma çağrısı yaptı.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİNİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, YAKLAŞIK 20 DAKİKA SÜREN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI. SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ TRAFİK İHLALLERİ NEDENİYLE TOPLAM 390 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.