Kadıköy'de kredi puanı vaadiyle pos dolandırıcılığı: 779 bin 900 lira işlem yapıldı, 2 tutuklu

Kredi vaadiyle gerçekleştirilen yüksek tutarlı pos işlemi

İstanbul Kadıköy'de kredi çekmek isteyen bir kişiyi "kredi puanını yükseltme" vaadiyle ikna eden şüphelilerin, mağdurun hesabından 779 bin 900 TL tutarında komisyon adıyla işlem yaptığı belirlendi. Dolandırıldığını fark eden mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Olayın gelişimi:

Mağduru tuzağa düşüren şüpheliler, Kadıköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinin pos cihazı üzerinden işlem yaparak komisyon adı altında para aktardılar. Yapılan işlemler sonucunda mağdur işlem fark edip emniyete başvurdu ve gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı.

Operasyon ve adli süreç:

Yürütülen incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve ekipler 31 Ağustos Pazartesi günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, komisyon adıyla işlem yapılan pos cihazı ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vatandaşa uyarı ve sonuçları:

Benzer yöntemlerle yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için kişisel ve finansal bilgilerin paylaşılmaması, bilinmeyen kişiler tarafından sunulan kredi garantilerine şüpheyle yaklaşılması önem taşıyor. Yetkililerce yürütülen adli süreç devam ediyor ve olayla ilgili tahkikatın ayrıntıları soruşturma kapsamında ilerletiliyor.

Kadıköy’de "kredi puanını yükseltme" vaadiyle 779 bin 900 liralık dolandırıcılık: 2 şüpheli tutuklandı