güvercinada'daki deniz ticaret tarihi sergi alanı yaz sezonunda büyük ilgi gördü

Güvercinada açık hava müzesi ziyaretçi akınına uğradı

Kuşadası Belediyesi tarafından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Güvercinada Kalesine kazandırılan Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı, yaz sezonunda yoğun ilgi gördü. İki yıl önce Başkan Ömer Günel öncülüğünde hayata geçirilen proje, hem yerli hem de yabancı turistlerin Kuşadası rotasında öne çıkan duraklarından biri haline geldi.

Ziyaretçi verileri:

Sergi alanı, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde toplam 79.712 kişiyi ağırladı. En yoğun ziyaret Ağustos ayında gerçekleşti ve sayı 30.317 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, Kuşadası'nın turizm sezonunun hareketliliğinin kültürel mekanlara olan ilgiyi nasıl artırdığını gösteriyor.

Sergi içeriği ve yenilikler:

Güvercinada Açık Hava Müzesi'ndeki sergi, Roma'dan Osmanlı'ya uzanan geniş bir zaman dilimine ait eserleri ziyaretçilere sunuyor. Sergi alanında denizcilikle ilgili objeler, deniz ticaretinin tarihsel gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ve çeşitli mühür örnekleri bulunuyor. Bu yıl sergiye yapılan bazı yeniliklerin de ziyaretçi sayısını olumlu etkilediği belirtildi.

Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müzeler Sorumlusu Ersin Serçek, serginin kentin önemli kültür rotalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Kuşadası'nda turizm sezonunun hareketli geçmesi Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı'na da yansıdı. Kuşadası'nı ziyaret etmeye gelen herkese burayı görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Yerel yönetimin hedefleri arasında Kuşadası'nı bir "müzeler kenti" haline getirme amacı bulunuyor; Güvercinada'daki bu sergi alanı, bu stratejinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor ve gelecek sezonlar için de kültür turizmine katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ’NDEKİ TARİHİ GÜVERCİNADA KALESİ’NDE KENTE KAZANDIRILAN ‘DENİZ TİCARET TARİHİ SERGİ ALANI’ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. ROMA'DAN OSMANLI’YA KADAR GENİŞ BİR DÖNEME İLİŞKİN ESERLERİN YER ALDIĞI SERGİ ALANINI, YAZ MEVSİMİ BOYUNCA 79 BİN 712 KİŞİ ZİYARET ETTİ.