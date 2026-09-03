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Parklar çocuk dostu oluyor: minyatür piknik masaları Şehit Abdülsamet Özen Parkı'na yerleştirildi

Körfez Belediyesi, parkları çocuk dostu hale getiriyor; Şehit Abdülsamet Özen Parkı'na minyatür piknik masası ve iki bank monte edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Parklar çocuk dostu oluyor: minyatür piknik masaları Şehit Abdülsamet Özen Parkı'na yerleştirildi

Parklar çocuk dostu olacak

Körfez Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanları her yaştan kullanıcının ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemeye devam ediyor. Amaç, çocukların oyun süreleri arasında dinlenebilecekleri, arkadaşlarıyla rahatça vakit geçirebilecekleri küçük ölçekli oturma ve piknik birimleri oluşturmak.

yeniliklerin kapsamı:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamada, çocukların boyutlarına uygun minyatür piknik masaları ve oturma grupları belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Şehit Abdülsamet Özen Parkı'na 1 adet minyatür piknik masası ile 2 bankın montajı gerçekleştirildi. Bu donatılar, miniklerin oyun aralarında dinlenebileceği ve ailelerin çocuklarıyla daha konforlu zaman geçirebileceği alanlar oluşturuyor.

devam eden çalışmalar:

Belediye yetkilileri, ilçe genelindeki parkların ihtiyaçları doğrultusunda benzer uygulamaların süreceğini belirtiyor. Ekipler, donatıların kullanım kolaylığı ve güvenliğini göz önünde bulundurarak yer seçimleri yapıyor; amaç, parkların hem estetik hem de işlevsel açıdan herkes için daha kullanışlı hale gelmesini sağlamak. Vatandaşlara göre parkların çocuk dostu donatılarla güçlendirilmesi, hem ailelerin hem de çocukların açık alanları daha rahat ve güvenli kullanmasına katkı sunacak.

KÖRFEZ’DEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA ÇOCUKLARIN DAHA RAHAT VAKİT GEÇİREBİLMESİ İÇİN MİNYATÜR PİKNİK...

KÖRFEZ’DEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA ÇOCUKLARIN DAHA RAHAT VAKİT GEÇİREBİLMESİ İÇİN MİNYATÜR PİKNİK MASALARI VE OTURMA GRUPLARI YERLEŞTİRİLİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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