İzmir ekipleri denizde sürüklenenleri kurtardı ve kaçış girişimlerini durdurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege kıyılarında aynı gün içinde hem kaçak geçişleri engelleme hem de hayat kurtarma operasyonları yürüttü. 1 Eylül tarihinde Seferihisar ve Urla kıyılarında icra edilen müdahalelerde toplam 76 düzensiz göçmen karaya teslim edildi.

karada ve denizde yakalama çalışmaları:

Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-3511 tarafından Seferihisar açıklarında hareket hâlinde tespit edilen lastik bot, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-109 tarafından durduruldu. Botta bulunan ve aralarında 4 çocuk olan 33 kişi yakalandı.

Aynı gün öğleden sonra Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Urla ilçesi Demircili Koyu civarında kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu KB-7, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Urla/Koldestim) ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin müşterek operasyonu sonucu karada gizlenmeye çalışırken bulunan 23 kişi (bunların 2'si çocuk) yakalandı.

sürüklenen bottaki kurtarma müdahalesi:

Yakalamaların yanı sıra denizde mahsur kalan göçmenler için de arama kurtarma faaliyeti yürütüldü. Saat 09:10 civarında Urla açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-107 ve Sahil Güvenlik Botu KB-86, denizin ortasındaki lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

Operasyonlar hem karada hem denizde eş zamanlı yürütülerek yardım ihtiyacı olanlar tespit edildi ve güvenli bölgelere ulaştırıldı. Müdahalelerde görevli ekipler, özellikle çocukların ve deniz şartlarının oluşturduğu risklerin hızlı müdahale gerektirdiğini vurguladı.

teslim ve kimlik tespit süreçleri:

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, ilk müdahale ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Toplam sayının 76 olduğu kaydedildi. İsim ve uyruk tespitlerinde şu dağılım bildirildi: 15 Çad, 3 Sudan, 5 Kamerun, 1 Etiyopya, 10 Yemen, 8 Somali, 6 Afganistan, 2 Senegal, 2 Angola, 1 Haiti, 14 Yemen, 6 Filistin, 2 Irak, 1 Fas asıllı kişi.

Komutanlık, Ege Denizi hattında düzensiz göçe karşı denetim ve arama-kurtarma faaliyetlerinin süreceğini, bölgedeki devriye ve gözetleme çalışmalarının artırıldığını bildirdi.

İZMİR'İN SEFERİHİSAR VE URLA İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE DENİZDE VE KARADA GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 56 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN BOTTAKİ 20 GÖÇMEN İSE KURTARILDI.