Trendyol Süper Lig 4. hafta: Kadıköy derbisi öne çıkıyor

haftanın programı:

Trendyol Süper Lig 4. hafta, yarın oynanacak Başakşehir - Galatasaray maçıyla başlayacak. Karşılaşmalar 5 Eylül Cumartesi, 6 Eylül Pazar ve 7 Eylül Pazartesi tarihlerinde tamamlanacak.

Haftanın maç takvimi şöyle:

Yarın

20.00 Başakşehir - Galatasaray

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Çorum FK - Eyüpspor

20.00 Kocaelispor - Samsunspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

öne çıkan müsabakalar:

Haftanın açılış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Liderlik tablosunun seyri açısından bu maç haftanın belirleyici randevularından biri olacak.

Programun en çok ilgi çeken mücadelesi ise açıkça Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi. Karşılaşma 5 Eylül Cumartesi 20.00'de Kadıköy'de oynanacak ve iki takımın sezon başındaki formu açısından kilit öneme sahip.

hafta kapanışı ve notlar:

Hafta, pazartesi akşamı oynanacak Göztepe - Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Lig takvimi yoğunluğu ve derbi heyecanı nedeniyle bu haftanın sonuçları lig tablo ve havaalanı rotasyonları üzerinde etkili olabilir.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 4. HAFTA YARIN OYNANACAK BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇIYLA BAŞLAYACAK.