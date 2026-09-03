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Trendyol Süper Lig 4. hafta: Kadıköy derbisi öne çıkıyor

Trendyol Süper Lig 4. haftası Başakşehir-Galatasaray maçıyla açılıyor; 5–7 Eylül'de Fenerbahçe-Beşiktaş de dahil çok sayıda karşılaşma oynanacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trendyol Süper Lig 4. hafta: Kadıköy derbisi öne çıkıyor

haftanın programı:

Trendyol Süper Lig 4. hafta, yarın oynanacak Başakşehir - Galatasaray maçıyla başlayacak. Karşılaşmalar 5 Eylül Cumartesi, 6 Eylül Pazar ve 7 Eylül Pazartesi tarihlerinde tamamlanacak.

Haftanın maç takvimi şöyle:

Yarın
20.00 Başakşehir - Galatasaray

5 Eylül Cumartesi
17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Eylül Pazar
17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler
17.00 Çorum FK - Eyüpspor
20.00 Kocaelispor - Samsunspor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

öne çıkan müsabakalar:

Haftanın açılış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Liderlik tablosunun seyri açısından bu maç haftanın belirleyici randevularından biri olacak.

Programun en çok ilgi çeken mücadelesi ise açıkça Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi. Karşılaşma 5 Eylül Cumartesi 20.00'de Kadıköy'de oynanacak ve iki takımın sezon başındaki formu açısından kilit öneme sahip.

hafta kapanışı ve notlar:

Hafta, pazartesi akşamı oynanacak Göztepe - Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Lig takvimi yoğunluğu ve derbi heyecanı nedeniyle bu haftanın sonuçları lig tablo ve havaalanı rotasyonları üzerinde etkili olabilir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE 4. HAFTA YARIN OYNANACAK BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇIYLA BAŞLAYACAK.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 4. HAFTA YARIN OYNANACAK BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇIYLA BAŞLAYACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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