Fenerbahçe'de Meesseman dönemi uzadı

Fenerbahçe'den resmi duyuru:

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı yıldız Emma Meesseman ile yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan klipte oyuncunun takımda kalacağı vurgulandı.

Anlaşmanın içeriği:

Kulüp paylaşımında, Emma Meesseman ile yola devam denilerek şu ifadeler yer aldı:

"Emma Meesseman ile yola devam. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa kadın basketbolunun en özel oyuncuları arasında yer alan, Euroleague Women’da üst üste iki kez ’En Değerli Oyuncu’ seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonunda ailemize katılan, bugüne dek kazandığımız tüm tarihi başarılarda ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Emma Meesseman 2026-2027 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."

Meesseman'ın takıma katkısı:

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Meesseman, hem Türkiye hem de Avrupa arenasında kulübün elde ettiği şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Kulübün açıklamasında vurgulanan Euroleague Women’da üst üste iki kez 'En Değerli Oyuncu' seçilmesi, oyuncunun uluslararası düzeydeki etkisini gösteriyor.

Yönetim ve taraftarlar, Meesseman ile sürdürülen iş birliğinin takıma rekabet ve süreklilik kazandıracağını belirtiyor; kulüp oyuncuya yeni dönemde başarılar diliyor.

FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL TAKIMI, EMMA MEESSEMAN İLE 1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALADI