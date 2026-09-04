Trishuli-3A tünelinden 10 gün sonra iki işçi sağ olarak çıkarıldı

Nepal’in Çin sınırındaki sel felaketinde, Trishuli-3A hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan iki işçi on günün ardından kurtarıldı. Kurtarılanların isimleri 45 yaşındaki Kabir Maharjan ve 30 yaşındaki Sanjaya Sah olarak açıklandı. İki işçi, sağlık kontrolleri için uçakla başkent Katmandu’daki bir hastaneye sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları ve tüneldeki durum:

Nepal ordusunun verdiği bilgiye göre operasyon ekipleri tünelin içinden bu iki kişiye ulaştı. Açıklamada "10 günlük karanlığın ardından hayat yeniden aydınlandı. Trishuli-3A’daki hidroelektrik santrali tünelinin içinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma operasyonu devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Bölgede 6’dan fazla hidroelektrik tünelinde kurtarma operasyonları sürüyor ve yetkililer 150 kişinin tünellerde mahsur kaldığını tahmin ediyor.

Bölgesel bilanço ve felaketin kaynağı:

Nepal polisinin açıkladığı son rakamlara göre ülkede sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 1.280e yükseldi, 4.798 kişi ise kayıp durumda. Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde ölü sayısı 21, kayıp sayısı ise 541 olarak bildirildi.

Olay, 26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar’dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri’nde taşkına yol açmasıyla başladı. Sel ve moloz, Bhotekoshi ile Trishuli nehirlerinin taşmasına neden oldu; evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı zarar gördü ve bazı bölgelerde sakinler ile turistlerle iletişim tamamen kesildi.

NEPAL'DEKİ SEL FELAKETİNDE HİDROELEKTRİK TÜNELİNDE MAHSUR KALAN 2 İŞÇİ, 10 GÜNÜN ARDINDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI.